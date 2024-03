Incursione dei ladri in casa. Poi la fuga con magro bottino

Quando sono tornati a casa hanno trovato aperto il cancello del cortile, forzata la serratura della porta d’ingresso e all’interno tutte le stanze messe a soqquadro dai ladri. Le vittime del furto hanno chiamato i carabinieri, intervenuti per il consueto sopralluogo con cui vengono avviate le indagini sull’accaduto, mentre i responsabili sono già lontani. È successo in via Pagani a San Giorgio Lomellina, nell’arco della mattinata di venerdì, in una casa indipendente, senza che nessun vicino abbia visto o sentito qualcosa di sospetto. Nel caos lasciato dai ladri non è stato semplice per i proprietari verificare cosa mancasse dall’abitazione, ma non tenevano in casa né soldi in contanti né gioielli d’oro. I malviventi hanno infatti rubato alcuni monili, ma solo bigiotteria di scarso valore economico, per un bottino dunque modesto, forse il motivo dell’accanimento nel cercare qualcosa di prezioso mettendo tutta la casa completamente sottosopra, come purtroppo spesso avviene in simili raid. E lasciando anche danni, alla porta d’ingresso e al cancello da riparare, oltre al disagio di dover rimettere in ordine la casa violata e devastata. S.Z.