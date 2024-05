Incontro tra comitato San Biagio e Comune. Dai problemi alle soluzioni: "Intervenite"

Tavolo di confronto tra amministrazione comunale e i referenti del Comitato San Biagio, alla presenza del sindaco Francesco Passerini e degli assessori Giovanni Bolduri e Severino Giovannini. Degrado, disagio e sicurezza le tre tematiche sollevate dai residenti del rione, declinate in alcuni problemi concreti. "La recente realizzazione delle due vasche di raccolta delle acque piovane nella zona del posteggio del quartiere fieristico aggiunge ulteriore degrado e disagio alla città". Il comitato ha chiesto la messa in sicurezza dell’area attigua, con una recinzione più idonea, lo svuotamento delle vasche (la competenza è di Sal) nonché la dezanzarizzazione. Chiesta la piantumazione di viale Kennedy, barriere protettive e illuminazione per la ciclabile in viale delle Industrie. M.B.