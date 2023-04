Pavia, donna investita da moto in viale Resistenza: è grave in ospedale

Pavia, 24 marzo 2023 - Investita da una moto in viale Resistenza. La donna, una 79enne, era a piedi e pare stesse attraversando la strada, quasi di fronte al comando dei vigili. La dinamica dell'incidente è ancora al vaglio della polizia locale, intervenuta sul posto insieme ai soccorsi sanitari dell'Areu.

E' successo poco prima delle 15 di oggi, lunedì 24 aprile, quasi nello stesso punto dove tre mesi fa, la mattina del 23 gennaio, il maestro d'asilo 49enne Daniele Marchi, in bicicletta, è stato travolto e ucciso dalla Renault Captur guidata da un'insegnante dell'Istituto Bordoni, accusata di omicidio stradale colposo e omissione di soccorso per essersi allontanata dal luogo dell'incidente, parcheggiando l'auto tra gli alberi sullo stesso viale e andando a scuola come se non si fosse resa conto della tragedia.

Proprio a pochi metri dalla bicicletta bianca posizionata per commemorare il luogo del tragico incidente di gennaio, con il cartello "qui è stato ucciso un ciclista", i soccorritori dell'Areu hanno rianimato la donna rimasta sull'asfalto dopo essere stata investita, poi trasportata in gravissime condizioni al Policlinico San Matteo di Pavia. Il carroattrezzi ha portato via la moto Benelli coinvolta nell'incidente, con il motociclista ascoltato dai vigili per fornire la sua versione dei fatti.