Pavia, incidente in tangenziale: pedone investito e ucciso da un’auto: la vittima è un 45enne

Pavia, 8 dicembre 2024 - Potrà essere formalmente identificato solo domani, lunedì 9 dicembre, quando è programmato il riconoscimento della vittima da parte dei familiari, in arrivo dall'Ucraina. Sarebbe infatti un cittadino ucraino, 45enne regolarmente residente a Pavia, il pedone travolto nelle prime ore di venerdì 6 dicembre, verso le 5.30, sulla rampa di collegamento tra la tangenziale Ovest e la Nord di Pavia, morto poche ore dopo al Policlinico San Matteo.

La donna 29enne alla guida della C3 che aveva investito l'uomo, in un tratto vietato sia a pedoni che a ciclisti, aveva subito chiamato i soccorsi, ma per la vittima non c'era stato purtroppo nulla da fare e dopo la disperata corsa dell'ambulanza in ospedale era sopraggiunto il decesso.

Sull'incidente sono ancora in corso gli accertamenti da parte della Polstrada Milano-Ovest di Assago, competente per le tangenziali pavesi. Si attendono anche gli esiti degli esami tossicologici disposti sulla vittima, che dovranno chiarire se fosse sotto l'effetto di alcol o stupefacenti. Al momento dell'investimento, l'uomo non aveva con sé documenti e non è stato subito identificato, ma i successivi accertamenti della Stradale hanno portato alla sua presunta identità, in attesa di conferma dal riconoscimento dei famigliari.