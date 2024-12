Incidente mortale in tangenziale: pedone investito da un'auto perde la vita

Misterioso incidente nelle prime ore di ieri in tangenziale, dove un pedone investito ha poi perso la vita in ospedale. Erano le 5,30 quando il quarantenne si trovava a piedi sulla rampa di collegamento tra la tangenziale Ovest e la Nord, uno dei punti dove si verifica il maggior numero di incidenti. Solitamente, però, gli impatti avvengono tra auto. In questo caso invece la macchina ha investito la persona che si trovava a piedi sulla strada ad alto scorrimento, ovviamente interdetta a pedoni e ciclisti.

Stando alla prima ricostruzione, all’alba una Citroen C3 guidata da una ventinovenne che stava per immettersi sulla tangenziale Nord si è improvvisamente trovata davanti il pedone. Al buio, sorpresa dalla presenza dell’uomo che forse non si è neppure accorto del sopraggiungere dell’utilitaria, la ragazza non ha avuto il tempo di frenare, ha preso in pieno il quarantenne che è finito sul cofano, ha mandato in frantumi il parabrezza ed è stato scaraventato a diversi metri di distanza. Sconvolta, la giovane si è fermata e ha chiamato i soccorsi. Sul posto un’ambulanza e un’automedica.

L’uomo, intubato mentre ancora si trovava sull’asfalto, ha riportato traumi al cranio, al volto, al torace, al bacino e a un arto superiore. Trasportato al Pronto soccorso del San Matteo, è stato ricoverato in Rianimazione in condizioni molto critiche. Poco dopo il suo arrivo in Policlinico però il 40enne, che non aveva con sé documenti, ha cessato di vivere e non è ancora stato identificato.

I rilievi dell’incidente sono stati affidati alla Polizia stradale, che ha chiuso per un paio d’ore la rampa con ripercussioni sul traffico del primo mattino verso gli istituti universitari.