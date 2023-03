Pavia, passa col verde ma si schianta contro la Volante della polizia: 3 feriti

Le auto coinvolte nell'incidente in viale Bligny

Pavia, 27 marzo 2023 - Incidente al semaforo, con un’auto della polizia coinvolta. È successo nella tarda mattinata di oggi, lunedì 27 marzo, poco prima delle 12, all'incrocio tra viale Bligny e via Girardelli, lungo il Naviglio all'altezza del ponte verso via Tasso. Lo scontro è stato tra un’Alfa Romeo Giulia della Volante e una Bmw.

I tre feriti

Accertamenti sull'accaduto sono ancora in corso da parte dei vigili della polizia locale del Comune di Pavia, intervenuti sul posto per i rilievi insieme ai soccorsi sanitari di Areu. I tre coinvolti, due poliziotti di 28 e 32 anni e l'automobilista 76enne alla guida della Bmw, hanno riportato conseguenze lievi, soccorsi in codice verde per contusioni.

Il semaforo verde

Da accertare se l'auto della polizia fosse con sirena e lampeggianti accesi quando ha attraversato l'incrocio, circostanza evidentemente non notata dall'automobilista della Bmw che sarebbe regolarmente passato col semaforo verde.

Traffico in tilt

L'impatto tra i due mezzi è stato violento, ma per fortuna i tre coinvolti se la sono cavata senza gravi conseguenze. Per le due auto incidentate ad occupare la carreggiata, con i mezzi impegnati nei soccorsi e nei rilievi dell'incidente, la viabilità lungo il Naviglio, in un punto già sempre molto trafficato, è andata in tilt con lunghe code specie da piazza Emanuele Filiberto e dal rondò di Borgo Calvenzano.