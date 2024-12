Parona, auto contro guard rail: ferito un 36enne. E a Voghera un furgone investe un capriolo

Pavia, 22 dicembre 2024 - Due incidenti stradali nella notte, in due diverse zone della provincia di Pavia: a Parona con un ferito, a Voghera con il conducente illeso ma il mezzo danneggiato per l'investimento di un capriolo, morto nell'impatto.

Erano quasi le 2.30 quando a Parona, sulla Sp106 all'altezza del rondò della multisala, un uomo di 36 anni alla guida di un furgone Fiat Doblò ha perso il controllo del mezzo, probabilmente per l'alta velocità e il tentativo di sorpasso di una Renault Modus, schiantandosi contro il guard rail.

Sul posto sono intervenuti in codice rosso, per la riferita gravità dell'incidente, i soccorsi sanitari di Areu, con un'ambulanza della Croce Rossa di Mortara che ha poi trasportato in codice giallo il ferito al Policlinico San Matteo di Pavia. Illesa la conducente della Modus. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di San Giorgio Lomellina, della Compagnia di Vigevano, che hanno rilevato il sinistro per ricostruire la dinamica e accertare le responsabilità.

Circa due ore e mezza dopo, verso le 5, in via Piacenza a Voghera, all'altezza del rondò della Decathlon, un Fiat Ducato ha invece investito un capriolo in attraversamento. Per l'animale non c'è stato nulla da fare, rimasto privo di vita sull'asfalto, mentre il conducente del furgone è rimasto per fortuna illeso e non sono stati necessari per lui i soccorsi sanitari. Sono invece stati chiamati i carabinieri, della Compagnia di Voghera, per rilevare il sinistro stradale, anche per l'intenzione del conducente di chiedere il risarcimento danni alla Provincia, competente per gli incidenti causati da fauna selvatica, per il Ducato rimasto gravemente danneggiato.