Cade durante un’esercitazione: ferito un vigile del fuoco sui monti di Marchirolo

Marchirolo (Varese) 28 ottobre 2024 – Infortunio per un vigile del fuoco durante un addestramento nelle valli dell’Alto Varesotto. Il pompiere sarebbe caduto battendo violentemente un fianco mentre era impegnato con una quindicina di colleghi in un’esercitazione

L’incidente è poco prima delle 15 nei boschi di Marchirolo sul Monte Piambello , in una zona boschiva. L’uomo è stato trasportato in codice rosso in ospedale a Varese ma non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto oltre ai funzionari del dipartimento prevenzione e sicurezza sul lavoro di Ats Insubria anche un unità del Cnsas, il soccorso alpino, e dei carabinieri.