Incidente in un parcheggio. Investita e poi schiacciata. Donna gravissima in ospedale

Non è solo stata urtata e fatta cadere a terra, ma anche schiacciata dalle ruote dell’auto. La donna, 48enne di Broni, ha riportato conseguenze gravissime e dopo il trasporto sull’ambulanza in codice rosso è stata ricoverata, con prognosi riservata, nel reparto di Rianimazione del Policlinico San Matteo di Pavia. L’incidente è successo ieri mattina, poco prima delle 9.30, nel parcheggio del supermercato Esselunga di Broni, in via Quartiere Piave, dove sono intervenuti i soccorsi sanitari, i vigili del fuoco e la polizia locale. "Non ci si spiega come sia potuto accadere – commenta il sindaco di Broni, Antonio Riviezzi – un investimento con conseguenze così gravi, non su una strada ma in un parcheggio. La velocità dell’auto era certamente molto bassa, ma evidentemente l’automobilista non si è accorto dell’urto e si è fermato solo dopo che la donna era stata schiacciata dalle ruote. La dinamica comunque è ancora al vaglio". L’automobilista, 73enne alla guida della sua Lancia Delta, forse aveva lo sguardo impegnato nel cercare un posto dove parcheggiare e non solo non avrebbe così visto la donna a piedi, urtandola, ma non si sarebbe neppure accorto subito dell’investimento, rendendosene conto solo dopo il sobbalzo delle ruote. La donna ha infatti riportato gravissimi traumi da schiacciamento, sia alle gambe che all’addome, perdendo conoscenza e venendo rianimata e intubata sul posto, stabilizzata per il trasporto con l’ambulanza. Nello schiacciamento non sarebbero stati lesionati organi vitali.