Incidente in moto a Gravellona Lomellina: muore Edoardo Risso, 27enne di Vigevano

Gravellona Lomellina (Pavia), 4 giugno 2023 - Per il giovane motociclista non c'è stato nulla da fare, morto sul colpo. I soccorsi sanitari dell'Areu sono intervenuti nel pomeriggio di oggi, domenica 4 giugno, poco prima delle 16.30, sulla Sp192, strada Circonvallazione, a Gravellona Lomellina, per un gravissimo incidente tra un'auto e una moto. La dinamica dell'accaduto è ancora al vaglio dei carabinieri della Compagnia di Vigevano, intervenuti per i rilievi. Le conseguenze sono però state tragiche: Edoardo Risso, 27enne di Vigevano, è stato trovato ormai privo di vita.

Incidente a Gravellona, tempestivi ma inutili i soccorsi

I soccorsi

I soccorsi sono arrivati con la massima urgenza, in codice rosso, sia con un'ambulanza, della Croce Azzurra di Robbio, sia con l'auto medica, con il rianimatore a bordo. Ma il giovane, che era in sella alla sua Kawasaki Ninja 900, aveva riportato traumi troppo gravi, trovato già in arresto cardiocircolatorio, e dopo i vani tentativi di rianimarlo è stato constatato il decesso sul posto. Non risultano altri feriti soccorsi sul posto.

La dinamica

Con ancora gli accertamenti in corso, in base alla prima ricostruzione della dinamica, la moto sarebbe andata a urtare con violenza la parte posteriore di una Ford Fiesta, entrambe nella direzione di marcia da Cassolnovo verso Gravellona. Forse il motociclista non s'è reso conto che l'auto davanti a lui aveva rallentato per svoltare. Sta di fatto che l'impatto è stato molto violento e il motociclista è stato sbalzato dalla moto, finita contro una Citroen C4 che arrivava dall'opposto senso di marcia.