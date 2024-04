Cilavegna, auto abbatte un palo e poi finisce fuori strada. Ma all’arrivo dei soccorsi non c’è nessuno

Cilavegna, 3 aprile 2024 – L’auto, una Volkswagen Golf blu, è uscita di strada abbattendo un palo della luce e poi ribaltandosi in un campo attiguo alla carreggiata. È stato un incidente sicuramente grave quello avvenuto questa mattina poco prima delle 4.30 lungo la provinciale 192 che collega Cilavegna, nel cui territorio è avvenuto, alla vicina Parona. Quando sul posto sono giunti i soccorritori però, degli occupanti del mezzo non c’era più alcuna traccia.

Un particolare che non può non generare dei sospetti ed è per questo che sull’accaduto sono in corso gli accertamenti dei carabinieri che si stanno occupando dei rilievi. Tra gli aspetti da chiarire, oltre quelli legati a possibili conseguenze per gli occupanti dell’auto a seguito dell’incidente, c’è la ragione per la quale non hanno attesto l’arrivo dei soccorsi, che potrebbe essere legata al fatto che il conducente non fosse lucido così come sul suo capo o su quello degli altri eventuali passeggeri possano pendere dei provvedimenti di natura penale. Gli accertamenti stanno proseguendo in queste ore.