Pavia, incidente fra due auto: una finisce nel naviglio, grave 22enne rimasta intrappolata

Pavia – Un’auto nelle acque gelide del Naviglio e molte persone ferme sulla strada a guardare che cosa fosse accaduto. Attorno alle 16,30 la circolazione in viale Repubblica era estremamente difficoltosa a causa di un brutto incidente nel tratto compreso tra gli uffici della questura e lo stadio Fortunati.

L'auto finita nel naviglio lungo viale Repubblica (Torres)

Dopo lo scontro tra due auto, una Fiat Punto guidata da una ragazza di 22 anni è finita nel Naviglio e si è appoggiata dal lato del conducente. Di conseguenza l’acqua ha cominciato ad entrare nell’abitacolo e la giovane non riusciva ad uscirne. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale che hanno provveduto ad effettuare i rilievi, la Polizia stradale per regolare il traffico e i vigili del fuoco.

Due pompieri si sono subito buttati in acqua per salvare la 22enne che è stata riportata a terra. Trasportata in arresto cardiaco al momento dell’arrivo dei soccorsi del 118, la giovane è arrivata al San Matteo in codice rosso. In ipotermia pure due vigili del fuoco che l’hanno soccorsa, un pompiere di 51 anni è arrivato in Policlinico in codice giallo, mentre il collega più giovane, di 23 anni, non è stato ospedalizzato. Nessun trauma evidente per il ragazzino tredicenne che si trovava a bordo dell’altra auto coinvolta e per il 77enne che era alla guida. Entrambi sono stati ricoverati in via precauzionale.