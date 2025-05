Incendio nel seminterrato, due soccorsi

Le fiamme sono divampate nel seminterrato di un condominio, con conseguenze e danni che per fortuna sono rimasti limitati grazie al tempestivo intervento dei vigili del fuoco. Due persone sono state anche soccorse sul posto, per aver respirato un po’ di fumo, senza che per loro fosse ritenuto necessario il trasporto in ospedale.

I vigili del fuoco sono intervenuti ieri mattina in via Verri, nel quartiere di Città Giardino a Pavia. Le cause del rogo sono ancora in corso di accertamento, ma l’allarme è scattato tempestivamente e per fortuna sono stati evitati danni maggiori, con conseguenze circoscritte al seminterrato dal quale è scaturito l’incendio, anche se il fumo era ovviamente salito anche ai piani superiori del palazzo.

Un divano letto, parzialmente bruciato, è stato portato in strada, dove sono proseguite le operazioni di messa in sicurezza da parte dei vigili del fuoco, per scongiurare che nuovi focolai potessero far riprendere le fiamme. L’intervento si è poi concluso senza particolari criticità.

S.Z.