Incendio di notte in un alloggio. Soccorse tre persone intossicate

Tapparelle alzate e finestre aperte: ad alcune ore dallo spegnimento dell’incendio in un alloggio di via De Motis, si cerca ancora di far uscire il fumo. Era da poco passata la mezzanotte di ieri quando un appartamento del secondo piano della palazzina al civico 2 scala A è stata avvolto dalle fiamme. A causare il rogo con ogni probabilità è stato un corto circuito che presto ha interessato anche le scale. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, la polizia locale e i sanitari del 118 che hanno soccorso tre persone rimaste leggermente intossicate. Mentre il personale sanitario si occupava di coloro che si trovavano nell’appartamento, i pompieri oltre all’incendio hanno pensato anche a salvare un gattino intrappolato in casa.

Non c’è pace per via De Motis. Proprio in un quella strada, ma dalla palazzina di fronte, tre anni fa erano stati sgomberati in fretta e furia nove alloggi a causa di un improvviso cedimento delle fondamenta dell’ultimo edificio. La palazzina collassata dal 2021 è puntellata perché si temeva un crollo e disabitata, ma non è mai stata abbattuta perché di proprietà di privati, che devono sostenere il costo dell’abbattimento.M.M.