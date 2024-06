Incendio a Corteolona, a fuoco decine di rotoballe e un mezzo agricolo

Corteolona, 14 giugno 2024 - Un incendio di vaste proporzioni è divampato nella notte tra giovedì e oggi in una cascina nelle campagne di Corteolona.

Sono ancora da chiarire per quali cause abbiano preso fuoco le rotoballe stoccate sotto un portico. Al momento si sa solo che l'allarme è scattato ieri poco dopo le 22,30 quando decine di rotoballe ammassate all’esterno della cascina sotto un portico per evitare che potessero bagnarsi, sono state avvolte dalle fiamme. Sotto il portico si trovava anche un mezzo agricolo, circostanza che ha complicato le operazioni di spegnimento. La presenza di materiali altamente infiammabili ha richiesto l'utilizzo di mezzi specifici e un'attenta gestione delle risorse idriche disponibili.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco volontari di Belgioioso con un’autopompa serbatoio e di Mede con autobottepompa e i permanenti del comando di Pavia. L'intervento dei vigili del fuoco è durato fino a questa mattina, venerdì, alle 6. Dopo aver spento le fiamme i vigili del fuoco hanno smassato le rotoballe e separato il materiale, per evitare che potessero innescarsi altri focolai.