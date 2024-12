Pavia, inaugurato il nuovo spazio verde: via Francana ha la sua “piazza per il quartiere”

Pavia, 13 dicembre 2024 – Un nuovo spazio verde dedicato alla città. È stato inaugurato questa mattina il parco di via Francana pensato per essere accogliente e accessibile a tutti. Nello spazio è stata prevista un’area giochi inclusiva: un luogo dove bambine e bambini di tutte le abilità possono giocare insieme, in sicurezza e libertà.

Inserite anche aree di sgambamento cani dedicate agli amici a quattro zampe di taglia grande e una per quelli di piccola taglia. All’evento hanno partecipato i bambini della scuola dell’infanzia Muzio, della scuola elementare Berchet che hanno subito testato i nuovi giochi e l’associazione Amici di San Lazzaro. Il progetto, che era stato ribattezzato “una piazza per il quartiere” era partito con l’amministrazione guidata da Massimo Depaoli quando erano stati ottenuti i fondi, poi è passato a quella retta da Fabrizio Fracassi e si sarebbe dovuto concludere nel 2022, ma in realtà i lavori sono partiti soltanto l’anno scorso e adesso è stato possibile finalmente tagliare il nastro.