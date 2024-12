Inaugurato il nuovo parco di via Francana a Pavia Est: un'oasi di aggregazione

Anni e anni d’attesa e, quando ormai i residenti avevano perso le speranze, è arrivato il taglio del nastro. Il nuovo parco di via Francana finalmente è una realtà per un quartiere come quello di Pavia Est che aveva bisogno di luoghi di aggregazione.

Proprio per questo l’amministrazione guidata da Massimo Depaoli aveva ottenuto dal bando periferie del governo Gentiloni i fondi necessari alla realizzazione di una piazza di quartiere, un luogo tranquillo di 3.400 metri quadrati lontano dal traffico di viale Cremona, in cui le famiglie si sarebbero potute ritrovare per far giocare i bambini e far incontrare gli amici a quattro zampe, mentre gli adulti chiacchierano seduti sulle panchine.

Il cantiere, che aveva mosso i primi passi quando il primo cittadino era Fabrizio Fracassi, si sarebbe dovuto concludere a inizio dicembre 2022. I lavori sono in realtà partiti a giugno dell’anno scorso a causa di alcuni problemi con la ditta appaltatrice e con gli allacciamenti di Asm. Un anno e mezzo dopo, quasi l’intera giunta comunale ha voluto essere presente al taglio del nastro avvenuto ieri mattina. Inaugurazione senza tanti fronzoli e soprattutto collaudo.

Sono stati i bambini della scuola d’infanzia Muzio e della primaria Berchet a provare per primi le attrezzature posizionate per loro su un pavimento antritrauma. A far divertire i più piccoli ha pensato anche il sindaco Michele Lissia, divertendosi insieme a loro. Tra vialetti che permettono l’attraversamento di tutta l’area e la definizione di zone destinate a spazio gioco e svago per bambini e altre aree per la sosta e il relax, sono state ricavate anche due aree di sgambamento per i cani, una destinata a quelli di piccola taglia e un’altra per i più grandi.

"Ora speriamo che rimanga così in ordine e pulito" hanno commentato alcuni residenti che in passato avevano già visto l’area trasformata in una sorta di discarica a cielo aperto. "Abbiamo inaugurato un nuovo spazio verde dedicato alla comunità – ha commentato l’assessore ai Lavori pubblici Alice Moggi – pensato per essere accogliente e accessibile a tutti. L’area giochi è un luogo in cui bambine e bambini di tutte le abilità possono giocare insieme, in sicurezza".