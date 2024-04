Inaugurato il depuratore. Così l’Olivelli risparmierà 20mila bottigliette l’anno

Stop alle bottiglie di plastica. Inaugurato ieri allo Scientifico con potenziamento Stem “Teresio Olivelli“ il depuratore d’acqua che permetterà agli oltre cento studenti, ai prof e agli impiegati di mettere al bando la plastica. Un obiettivo raggiunto grazie alla sinergia con Plastic Free, l’organizzazione di volontariato nata nel 2019 che, con i referenti locali Davide Barbieri e Franco Barbusci, ha tenuto anche una giornata di sensibilizzazione sull’inquinamento da plastica. "Prosegue la collaborazione con il liceo Olivelli, che ci ha di nuovo aperto le porte con il coinvolgimento degli studenti delle classi I e II in un percorso di scoperta e avvicinamento al mondo del volontariato", dice Davide Barbieri, referente Plastic Free pe la provincia di Pavia. "La nostra scuola è attenta agli insegnamenti ai ragazzi – aggiunge il coordinatore dei Servizi educativi, Fabrizio Gasperoni – ma vuole anche dare esempi concreti di come si possa cambiare il mondo in meglio partendo dai piccoli gesti quotidiani. Con il depuratore potremo evitare di utilizzare oltre 20mila bottigliette di plastica all’anno. Per questo abbiamo già avviato la distribuzione di borracce tra gli studenti".

M.M.