In vetrina a Vigevano Calano gli abitanti ma non i negozi Grazie agli alimentari

di Umberto Zanichelli

Lo spunto è stato offerto dalle proposte sulla Variante al Pgt che sarà messa a punto nei prossimi mesi. Ne è nata una fotografia della situazione del commercio a Vigevano alla luce di un dato importante: la città registra da anni un continuo calo di abitanti. Ecco che allora la domanda implicita è se ci sia davvero bisogno di strutture commerciali di grandi dimensioni.

Sono le considerazioni che Ascom Vigevano, presieduta da Renato Scarano, ha depositato in Comune dove già erano arrivate quelle delle forze politiche e associazioni. Secondo l’analisi di Ascom, che si spinge sino al 2006, il quadro complessivo è meno preoccupante di quanto si immaginasse: il numero di negozi di vicinato si è infatti stabilizzato intorno alle mille unità anche se la superficie di vendita si è ridotta di 3.300 metri quadri. A crescere è il settore alimentare, che compensa quello “non food“ in cui le attività sono scese dalle 725 di 16 anni fa alle 656 del 2022. Per Ascom "si evidenzia un sostanziale mantenimento dell’offerta commerciale dei negozi di vicinato. I settori alimentari e misto stanno coprendo i vuoti persi nell’ambito del non-alimentare". Più o meno identico il quadro delle strutture di medie dimensioni, che ha registrato una crescita di poco meno di 2mila metri quadri: qui però è il non-alimentare a segnare il passo alla luce dei dati aggiornati a giugno 2022.

Un impatto importante arriverà dall’area di via El Alamein, accanto alla Statale 494, oltre all’apertura degli spazi commerciali sull’area dell’ex calzaturificio Adamello e altri che verranno realizzati a breve. "Tutti questi nuovi insediamenti – osserva ancora Ascom – genereranno un incremento delle superfici in un momento in cui la città evidenzia, per 5 degli ultimi 8 anni, una riduzione dei residenti che nell’ultimo anno è stata di circa 500 persone, pari allo 0,8% della popolazione complessiva".