In strada destra e antifascisti. Senza scontri

Due manifestazioni molto partecipate e nessun disordine anche se con alcune polemiche. In Borgo Ticino, infatti martedì sera, era previsto un presidio statico dell’estrema destra alla quale hanno partecipato 150 militanti che volevano commemorare la scomparsa del missino Emanuele Zilli avvenuta 51 anni fa, invece, per qualche decina di metri il corteo dietro allo striscione “Emanuele viive“ con torce accese e bandiere, c’è stato. Blindato il quartiere dove non potevano sostare le auto, ma era pure vietato circolare. Dall’altra parte della città, da piazza Italia al piazzale del ponte Coperto hanno sfilato gli antifascisti con, tra gli altri, il sindaco Michele Lissia, la sua vice Alice Moggi e l’assessore Lorenzo Goppa. Al corteo della Rete antifascista hanno partecipato 200 persone che al grido di "ora e sempre resistenza" e intonando canti partigiani hanno protestato anche contro il decreto Sicurezza del Governo. M.M.