In stato di ubriachezza aggredisce due ragazzi. Poi si ribella all’intervento dei poliziotti: arrestato

Resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale: sono questi i reati contestati al 26enne arrestato lunedì sera, dagli agenti delle volanti della Questura di Lodi. A richiedere l’intervento due ragazzi che hanno riferito di essere stati aggrediti da un uomo in evidente stato di ubriachezza. L’uomo, intercettato dai poliziotti mentre era riverso a terra in un parco della periferia cittadina, da subito si è mostrato poco collaborativo e l’atteggiamento ostile è poi sfociato in atti di violenza nei confronti degli agenti che lo avevano invitato a declinare le generalità. Nonostante la chiamata al 118 per assicurare all’uomo le cure necessarie, il 26enne ha continuato a dimenarsi con calci e sputi, assestando colpi e insultando i poliziotti. L’uomo era già gravato da precedenti e già arrestato per fatti analoghi. Ieri il giudice ha convalidato l’arresto e disposto nei suoi confronti l’obbligo di firma.