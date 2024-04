In fuga con la droga si getta nel torrente. Resta impantanato Un marocchino di 33 anni, pregiudicato e senza fissa dimora, è stato arrestato dai carabinieri per detenzione ai fini di spaccio e violazione dell'ordine del questore. Dopo un tentativo di fuga, è stato trovato impantanato in un torrente con droga addosso.