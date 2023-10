In fiamme una vecchia 500. Famiglia in fuga, villa salvata

PANDINO (Cremona)

Notte di paura per una famiglia residente in una villa di via Bonomelli. Intorno alle 4.30 è scoppiato un virulento incendio, partito da una vecchia Fiat 500 ospitata sotto una tettoia. Le fiamme dapprima hanno ghermito l’auto e poi si sono rapidamente diffuse al ricovero. In breve il forte calore si è propagato all’appartamento sovrastante, facendo scoppiare i vetri delle finestre e bruciando le persiane.

Il rumore ha svegliato la famiglia che stava dormendo e che ha visto il fuoco. Immediatamente ha chiamato i vigili del fuoco di Crema, lasciando poi in tutta fretta l’appartamento e mettendosi in strada ad attendere l’arrivo dei pompieri. I vigili del fuoco sono arrivati in breve e hanno cominciato a spegnere l’incendio che aveva già ghermito auto e garage.

Per precauzione sul posto sono state fatte arrivare anche due ambulanze, ma il loro intervento non è stato necessario in quanto la famiglia, che nel frattempo aveva lasciato l’appartamento in tutta fretta, non aveva riportato danni dall’incendio e dall’esplosione dei vetri delle finestre.

L’intervento dei vigili del fuoco è durato tre ore al termine del quale il pericolo e le fiamme erano stati debellati. Auto e capanno sono andati distrutti, mentre l’appartamento sovrastante il ripostiglio dell’auto ha riportato danni di una certa entità alle finestre e relative persiane. Indagini in corso per chiarire le cause che hanno fatto partire l’incendio, ma la maggior sospettata è la vecchia 500. Non improbabile che un corto circuito dalle parti del motore abbia originato scintille che sono arrivate al serbatoio e da lì si sia sviluppato l’incendio.

Nelle tre ore di lavoro i pompieri sono riusciti a salvare la villetta dal fuoco, mentre per la vecchia Fiat e il capanno non c’è stato nulla da fare, anche perché quando i vigili del fuoco sono arrivati sul posto le fiamme avevano già completamente avvolto sia l’auto, sia il capanno e avevano cominciato a interessare anche la casa sovrastante.