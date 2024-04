In cinquecento sul binario bloccano la partenza del treno per Sestri Levante

Almeno 500 viaggiatori fermi sul binario, accalcati davanti alle porte del treno. Come nelle più difficili giornate lavorative, ieri mattina caos in stazione a Pavia. Attorno alle 8, appena è arrivato il convoglio per Sestri Levante molti si sono lanciati, ma non c’era posto per tutti. "Il corridoio è vuoto – diceva una passeggera rimasta a terra – conviene a ognuno che decidiate di scorrere, altrimenti il treno non parte". Infatti il convoglio era pieno e stazionava in attesa che si sbloccasse la difficile situazione.

Non poteva partire con i passeggeri fermi a bloccare le porte. La scena è stata ripresa da un pendolare che doveva andare a lavorare e si è imbattuto in diversi vacanzieri in partenza per il lungo Ponte. Una volta salito a bordo, c’era chi non si preoccupava di chi era rimasto a terra perché i predellini erano occupati e mancavano i posti per tutti. "Abbiamo pagato il biglietto, siamo davanti al treno e vogliamo partire", ripetevano tutti. Qualcuno spingeva nella speranza di conquistare un piccolo spazio, altri provavano a convincere i più fortunati a bordo, altri che non dovevano raggiungere la Liguria ma si fermavano prima rimanevano a terra in attesa di convogli meno affollati. "Ogni anno la stessa storia – commentava un viaggiatore che già in passato aveva vissuto le medesime difficoltà – Anche il 25 Aprile di 10 anni fa ricordo d’aver viaggiato in piedi, nonostante all’epoca avessi un problema deambulatorio. Ci invitano a non usare l’auto e poi il servizio pubblico ci fa rimpiangere il mezzo privato".

