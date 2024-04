Troppo affollato il treno per la Liguria, caos in stazione a Pavia: “Abbiamo il biglietto, vogliamo partire”

Pavia, 25 aprile 2024 – Erano arrivati in stazione attorno alle 8 con trolley e borsoni. Volevano trascorrere il lungo ponte del 25 aprile in Liguria, ma il treno per Sestri Levante sul quale avevano in animo di salire era strapieno. C’è stato il caos questa mattina in stazione. A documentarlo è stato un passeggero che, come fa ogni giorno, doveva prendere il treno non per andare in vacanza, ma per raggiungere il suo posto di lavoro. E il treno fermo in stazione non partiva. Troppe persone davanti alle porte.

“Non state tutti ad affollare i corridoi, distribuitevi un po’ o non ci muoviamo” gridava una passeggera ferma sul predellino perché non trovava posto sul vagone. “Abbiamo preso il biglietto, ormai siamo qui e vogliamo partire” replicava un’altra che non voleva saperne di rimanere a terra. “Ogni anno è la stessa storia – sosteneva un viaggiatore – nelle feste si viaggia sempre stipati come sardine”.