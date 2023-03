In cattedra il Premio Nobel Edvard Moser

"Sono entusiasta di fare visita all’Università di Pavia e partecipare alla Nobel Prize Inspiration Initiative. I giovani ricercatori possono dare un grande contributo alla scienza, per questo sono contento di supportarli nel loro percorso". Il Premio Nobel per la Medicina 2014 Edvard Moser (nella foto con il rettore Francesco Svelto), prima della lectio magistralis che ha tenuto ieri in aula magna per illustrare i progressi nella comprensione dei meccanismi cerebrali di tracciamento dello spazio e del tempo, ha elogiato l’Ateneo pavese. "A Pavia sono nate le neuroscienze grazie alle scoperte che hanno portato Camillo Golgi a ricevere il primo Nobel per la Medicina, nel 1906 – ha aggiunto il rettore Francesco Svelto – La nostra facoltà di Medicina, con i tre Irccs collegati, sarà al centro degli incontri multidisciplinari".

M.M.