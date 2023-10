In auto con la droga, due denunciati

Eroina, cocaina e hashish in tasca e per due persone sono guai. I carabinieri lunedì a mezzogiorno hanno fermato un’auto con tre persone, in territorio di Salvirola. Identificati i tre occupanti, hanno notato segni di nervosismo e provveduto a perquisirli: uno è stato trovato in possesso di alcune confezioni contenenti 2,6 grammi di cocaina, 5,3 di eroina e 8 di hashish che, come accertato, nascondeva per conto di un altro occupante del veicolo. I due, italiani di 36 e 26 anni, sono stati denunciati per detenzione ai fini di spaccio, nessun provvedimento per il terzo.