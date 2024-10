In arrivo 350 alberi in 26 strade: "I pavesi se ne prendano cura"

Una città più verde. Saranno 349 le nuove essenze piantate in 26 strade e parchi per 200mila euro. "A contrasto dei cambiamenti climatici – dice sindaco Michele Lissia – occorre rafforzare il patrimonio arboreo". Tra le aree che saranno piantumate ci sono il Vul, il Parco della Vernavola, viale dei Mille, viale Gorizia e l’Alzaia. "Le piantumazioni inizieranno in autunno per concludersi nei primi mesi del prossimo anno – aggiunge l’assessore all’Ambiente Lorenzo Goppa – Se non dovessimo riuscirci, proseguiremo nell’autunno 2025".

Con la consulenza degli esperti dell’Orto Botanico sono state stabilite le essenze da collocare in collaborazione con Asm. "Saranno alberi diversi nelle stesse vie, alcuni dotati di folta chioma per creare isole sotto cui proteggersi durante i periodi più caldi – annuncia Goppa – Per ridurre i costi e aumentare la sopravvivenza delle piante di fronte ai patogeni che possono insorgere".

La legge sul restauro della natura prevede che entro il 2030 non si dovranno sottrarre aree verdi e nelle zone urbane dei Paesi Europei dovranno essere piantati 3 miliardi di alberi in più, diversificati e autoctoni. I cittadini avranno il compito di prendersene cura. "Devono dirci se sopraggiungono problemi", avverte la docente di Botanica Silvia Assini. "In questi mesi – conclude Goppa – molti residenti ci hanno segnalato dove mancavano essenze per ombreggiare strade o parchi. Ora vorremmo fossero le nostre sentinelle per la cura delle piante, delle loro condizioni di salute. Dal canto nostro per le potature, che sono fondamentali per la sopravvivenza e la sicurezza di un albero, abbiamo previsto 200mila euro".

M.M.