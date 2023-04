Imprenditorialità e innovazione, premiati i vincitori del 2021 e 2022

Uno spin-off accademico dell’Università di Pavia, con un progetto legato a un analizzatore biochimico basato su Surface Plasmon Resonance, un’idea progettuale di un materiale anatomico per cuscini e imbottiture stampato in 3D per prevenire le piaghe da decubito, presentata da un gruppo di ex studenti dell’Ateneo e lo spin-off accademico dell’Università di Pavia EticHub, che ha presentato “Dermalsync“, una linea di trattamenti cosmetici dermatologici avanzati per la cute femminile. Sono queste le tre iniziative premiate per il 2021 e il 2022 da Univenture, la business plan competition organizzata dall’Università di Pavia finanziata dal Comune con 10mila euro a fondo perduto. "Punto di incontro tra formazione, imprenditoria e innovazione – spiega Stefano Denicolai (nella foto) professore di Innovation Management dell’Università di Pavia –. Univenture, che si sta avvicinando al traguardo dei dieci anni. Stiamo toccando con mano come questo progetto sta diffondendo una moderna cultura dell’imprenditorialità". M.M.