Impianto di biometano "No slegato al territorio"

Il progetto di un impianto per la produzione di biometano dalla frazione organica dei rifiuti è arrivato al ministro per l’ambiente Gilberto Pichetto Fratin. Il presidente del comitato “No al biodigestore di Arena Po“ Paolo Marconi e Chiara Depaoli di Legambiente gli hanno scritto per informarlo sull’iter autorizzativo: "L’impianto sorgerebbe in un’area soggetta a vincoli escludenti, presenza di un pozzo nel raggio di 200 metri e fascia di rispetto dal gasdotto. Già in sede di verifica dovevano essere valutati, perché a nostro avviso avrebbero precluso l’iter amministrativo del progetto". Invece l’iter è andato avanti e, dopo l’ultima conferenza di servizi, si attende il pronunciamento della Provincia. "Nel raggio di 15 chilometri – hanno proseguito – sono in funzione due impianti che producono biometano da rifiuti organici, soddisfacendo sia la produzione attuale che le prospettive di crescita. L’impianto in progetto ad Arena servirebbe altri bacini, tutti fuori Regione. Ed esistono enormi problemi di viabilità, legati all’individuazione di percorsi che evitino l’attraversamento dei centri urbani. Non constestiamo questi impianti, ma così poco aderenti al territorio rallentano la transizione energetica". M.M.