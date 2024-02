Immobile concesso dal Comune all’associazione Kore. Diventerà casa rifugio per le donne vittime di violenza

Un immobile da adibire a casa-rifugio per le donne vittime di violenza di secondo livello. Lo concenderà l’amministrazione comunale di Vigevano al centro antiviolenza Kore che lo aveva ricevuto per il periodo di un anno, poi prorogato, nel 2018. La casa-rifugio è una struttura che ospita temporaneamente donne vittime di violenza ed i loro figli minori che non si trovino in pericolo immediato e abbiano necessità di un periodo di tempo limitato per perfezionare il loro percorso di uscita per raggiungere l’autonomia. L’immobile sarà concesso a titolo gratuito e le rette giornaliere per le donne collocate con oneri a carico del Comune di Vigevano siano ridotte. Nel corso degli ultimi anni i "numeri" dell’attività del centro antiviolenza Kore sono andati via via aumentando disegnando i contorni di un fenomeno sempre più preoccupante. U.Z.