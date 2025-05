Il rame fa gola, razziati pluviali al cimitero

Tornano a colpire i "predoni del rame" anche a Vigevano. Dopo un periodo relativamente tranquillo che aveva fatto seguito ad uno di intensa “attività“, i ladri dell’ “oro rosso“ sono tornati. Ancora una volta a finire nel mirino è stato il cimitero cittadino, in particolare una cappella gentilizia, dalla quale sono stati asportati i pluviali in rame per un valore non quantificato. L’episodio è avvenuto nei giorni scorsi e scoperto solo ad inizio settimana e successivamente denunciato ai carabinieri. E’ ragionevole pensare che i malviventi, come già avvenuto più volte in passato, abbiano prelevato il metallo dopo aver scavalcato la recinzione e averlo poi caricato sul mezzo con il quale hanno raggiunto la zona e con cui si sono poi allontanati. Dall’area alle spalle del camposanto è semplicissimo raggiungere i boschi del Ticino e da lì immettersi sulla statale 494 avendo a disposizione, di fatto, ogni direzione per la fuga. U.Z.