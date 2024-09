Il via con ospiti speciali. Apolf, inizia il nuovo anno: "Qui si impara a lavorare"

Hanno una fragilità, ma si sono messi in gioco per superarla conquistando un’autonomia e ieri hanno testimoniato agli studenti che hanno iniziato il loro percorso di formazione ad Apolf, i successi raggiunti, che hanno permesso loro di aiutare altre persone in difficoltà. Protagonisti sono giovani adulti con disabilità dai 16 ai 35 anni che hanno partecipato al progetto Hub-ility Pavia partito nel settembre 2023 e finanziato dalla Regione. Al centro del progetto l’Hub del gusto, luogo in cui si impara un mestiere, ma anche un corretto approccio al lavoro. I ragazzi, infatti, si sono cimentati nella preparazione di pasti che vengono distribuiti ai nuclei fragili e alle mense.

"Attualmente – hanno spiegato i dirigenti di Apolf che da pochi mesi è stato affidato alla presidenza di Elena Maga – la seconda sessione coinvolge 22 utenti suddivisi in diversi laboratori: cucina, panetteria/pasticceria e sviluppo delle competenze digitali". La collaborazione avviata tra Provincia di Pavia, Anffas e associazione Agape è fondamentale per garantire il successo di Hub-ility. "Permette di creare un collegamento concreto – ha aggiunto il presidente della Provincia, Giovanni Palli – tra formazione, sperimentazione e territorio, favorendo la realizzazione di iniziative che contribuiscono a costruire una comunità più inclusiva e solidale". Sentirsi parte di una società è importante per chiunque, ancora di più se, si riesce a conquistare l’autonomia. "Il progetto Hub -ility rappresenta un modello virtuoso- ha sottolineato l’assessora all’istruzione del Comune di Pavia, Alessandra Fuccillo - di integrazione sociale e lavorativa per i giovani con disabilità offrendo loro strumenti concreti per una vita maggiormente autonoma all’interno di una comunità che li accoglie e li valorizza".

Apolf, agenzia provinciale per l’orientamento, il lavoro e la formazione, con l’apertura del nuovo anno scolastico si conferma un punto di riferimento nel campo della formazione. Offre, infatti, percorsi mirati a giovani che desiderano inserirsi nel mondo del lavoro in settori strategici come quello della ristorazione. Sono 123 gli studenti che ieri hanno cominciato la loro nuova avventura in una delle sei prime classi e oggi cominceranno anche le altre per un totale di 331 allievi di cui 82 con sostegno. Tra le novità di quest’anno, l’indirizzo triennale con la possibilità di un quarto, per operatore informatico che consente di sviluppare competenze digitali e informatiche. Il corso formerà professionisti in grado di gestire le sfide della digitalizzazione e dell’intelligenza artificiale.