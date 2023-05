Il Varzi Festival debutta a giugno per richiamare turisti in Oltrepò

Neri Marcorè con il nuovo spettacolo “Gaber, monologhi e canzoni“ (24 giugno, parco di Villa Mangini); Paolo Fresu e Daniele Di Bonaventura (17 giugno a Pietragavina); Orchestra La Corelli con un omaggio a Ennio Morricone (16 giugno a Villa Mangini); ma anche il pianista iraniano Ramin Bahrami e il flautista Massimo Mercelli con un concerto su musiche di Bach nel giardino del Castello Malaspina e la travolgente verve comica di Bandakadabra, surreale “pocket orchestra“ torinese (16 giugno, nelle vie del centro).

È il ricco cartellone della prima edizione di Varzi Festival, volto a valorizzare i luoghi più rilevanti sotto il profilo storico, architettonico, artistico e paesaggistico con spettacoli dal vivo, incontri con gli autori, proiezioni cinematografiche, appuntamenti green per tutta la famiglia. La kermesse, dal 16 al 25 giugno, ospiterà opere prime nell’ambito delle varie arti performative, spettacoli in tour e, punto di forza, residenze artistiche come poli creativi innovativi.

"Questa prima edizione – spiega Francesco Maria Perrotta, presidente di ItaliaFestival – racconta come si possano investire i soldi del Pnrr in modo intelligente nell’ottica di rigenerazione urbana in un territorio come Varzi". "Una grandissima occasione – aggiunge il sindaco Giovanni Palli – Vogliamo portare in Oltrepò un evento ricorrente che richiami numerosi turisti nel nostro meraviglioso territorio".

Venerdì 23 giugno alle 16 sulla Greenway da non perdere Faber Teater con “Il campione e la zanzara“, spettacolo di strada per attori e pubblico in bicicletta lungo la vita di Fausto Coppi. E, a chiusura del Festival, sabato 24 alle 15 al Castello Malaspina, incontro con Massimo Bray e Cristina Faloci per riflettere sulla parola “Festival“ e i suoi significati.