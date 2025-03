Il teatro si tinge di giallo . In scena Agatha Christie

Un classico giallo di Agatha Christie da stasera a domenica sul palco del teatro Fraschini dove la compagnia di Attori & Tecnici porta "Miss Marple - Giochi di prestigio". Miss Marple, l’anziana signora, interpretata da Viviana Toniolo, si ritrova a indagare per risolvere il caso di un efferato omicidio. Siamo alla fine degli anni ‘40, nella campagna inglese, e la brillante signora si lascia convincere da un’amica ad andare ad abitare nella villa vittoriana di Stonygates, dove regna un’atmosfera di sinistro mistero. L’antico edificio, gestito da una grande famiglia allargata e dai rapporti indecifrabili, ospita un istituto di rieducazione per giovani che hanno avuto problemi con la giustizia. Una sera, sotto gli occhi dei presenti, Edgard, un ragazzo affetto da manie di persecuzione, impugna una pistola e costringe il suo patrigno Lewis ad entrare nello studio. Improvvisamente va via la luce, nello studio si sentono esplodere due colpi di arma da fuoco. Al ritorno della luce Lewis, mancato da Edgard, ne uscirà indenne. Ma in un’altra stanza è stato commesso un efferato omicidio. Toccherà a Miss Marple, cercare di risolvere il caso in attesa dell’arrivo della polizia. Oggi e domani il sipario si alzerà alle 20,30, domenica alle 16. Traduzione e adattamento teatrale di Edoardo Erba. Sul palco con Viviana Toniolo, Carlo Lizzani, Francesca Draghetti, Chiara Bonome, Andrea Carpiceci, Chiara David, Stefano Flamia, Mattia Marcucci, Maurizio Greco. Regia di Stefano Messina. Manuela Marziani