Il sottosegretario in visita a Torre del Gallo: "Assumeremo agenti" Il sottosegretario alla Giustizia Andrea Ostellari ha annunciato lo stanziamento di importanti somme per sistemare le strutture carcerarie in Italia, con l'aumento di organico previsto entro un anno. Ha visitato la casa circondariale di Torre del Gallo, lodando le potenzialità della struttura.