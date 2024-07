Il rischio del caldo estremo. Pasti e volontari a domicilio. Scatta “Estate serena“

Il caldo estremo è un rischio per la salute di tutti, ancora di più per le persone che, a causa di fattori clinici, ambientali e socioeconomici non riescono a proteggersi dagli effetti dannosi delle elevate temperature. La categoria più a rischio di complicanze è quella delle persone anziane. Per aiutarle torna anche quest’anno “Estate serena“, un progetto promosso dal Comune di Pavia, assessorato alle politiche sociali, in sinergia con Ats Pavia e alcune realtà del territorio che si occupano di assistenza e cura degli anziani. "Siamo pronti anche quest’anno ad affrontare l’ondata di temperature estreme e offrire tutto il nostro supporto alla popolazione e alle persone anziane, che richiedono una maggiore attenzione e interventi mirati – ha spiegato l’assessore alle politiche sociali Francesco Brendolise –. Abbiamo attivato nuovamente iniziative che si sono dimostrate di impatto negli scorsi anni e intendiamo diffondere per aumentare la protezione e il benessere delle persone che vivono situazioni di fragilità o vulnerabilità".

Il progetto prevede un intervento capillare su tutto il territorio grazie a una serie di collaborazioni con enti del Terzo settore e in linea con le indicazioni previste dal ‘’Piano caldo 2024’’ di Ats Pavia, con consigli utili per affrontare il caldo estivo. Tra le proposte messe a disposizione grazie al progetto ‘’Estate Serena 2024’’ ci sono i 5 pasti settimanali a domicilio offerti dal lunedì al venerdì, gli interventi infermieristici messi a disposizione dalle cooperative del territorio e tutti gli sforzi per agevolare la frequentazione delle associazioni di promozione sociale al fine di garantire una migliore qualità della vita attraverso la socialità e le relazioni. Le cooperative, inoltre, mettono a disposizione personale qualificato per interventi al domicilio di anziani, segnalati dal servizio sociale del Comune di Pavia che presentano particolare fragilità. La Comunità di Sant’Egidio, col progetto Viva Gli Anziani, intanto svolge attività di monitoraggio attivo ad anziani over 75 residenti nei rioni Scala e Mirabello, attraverso telefonate o visite a domicilio, mentre l’Azienda servizi alla persona rinnova la collaborazione con il centro diurno integrato Rsa Pertusati e il centro diurno integrato dell’Idr Santa Margherita. Le Associazioni di promozione sociale, che hanno sede nei vari quartieri di Pavia, infine, propongono attività pomeridiane di aggregazione, gite e visite culturali, pomeriggi o serate musicali, letture di giornali e poesie, feste, pranzi sociali e giochi e alcune di loro anche nel periodo estivo.