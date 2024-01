Il plurilaureato vince la puntata di “The floor“

Per cinque puntate è rimasto fermo su “The floor“. Ma quando è stato chiamato per un duello, Alberto Biscaldi (nella foto) ha sbaragliato gli avversari fino a vincere la semifinale del game show di Rai 2 aggiudicandosi 5mila euro. Nato a Vigevano 24 anni fa, il dottorando in Letteratura tra Cattolica di Milano e Sorbona e già laureato con doppia laurea magistrale in Cattolica e Sorbona, ha dapprima affrontato Paola, un’insegnante di Lettere sarda “proprietaria“ del maggior numero di caselle, battendola con 10 secondi di vantaggio. Quindi, avendo il maggior numero di caselle, 28, si è scontrato con il secondo che ne aveva 22 e lo ha sconfitto con 22 secondi di vantaggio. Ora la corsa di Biscaldi verso la conquista di tutte le 100 caselle ripartirà martedì. Il montepremi per il vincitore è di 100mila euro.

M.M.