Il Parco a Cavallo alla Sora non si farà

Troppo vicino alle abitazioni e troppo generico il progetto per cui Ats non ha potuto dare le necessarie prescrizioni. Per queste ragioni il Parco a Cavallo che sarebbe dovuto sorgere alla Sora non si farà né in quel punto né altrove. È stato deciso in una seduta della Commissione congiunta territorio e sanità dedicata al maneggio. "Abbiamo presentato un’idea che voleva creare posti di lavoro – ha detto il sindaco Fabrizio Fracassi – Senza favorire un privato al quale sarebbero andati soldi pubblici ma aiutando un ente no profit con determinate caratteristiche". I cittadini presenti in forze, però, preferirebbero che sugli 8mila metri quadrati venisse realizzato un parco giochi multitematico. "Per Fratelli d’Italia – ha detto il consigliere Angelo Rinaldi – il maneggio non si farà da nessuna parte".

Marina Pacchi, della Struttura complessa sanità animale di Ats, invece, ha commentato: "Immagino che Ats abbia dato un parere di massima, ma per regolamento d’igiene i ricoveri per animali non possono trovarsi nel tessuto residenziale e, nel caso, devono essere almeno a 100 metri dalle case. Mi è sembrato irrealizzabile anche se il Pgt prevede ricoveri per equini all’interno della città e non so come sia possibile".

M.M.