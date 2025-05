Il modello Breast Unit. Premiata la direttrice. A lei la Rosa Camuna

"Il mio tumore al seno mi ha insegnato che tutte le donne meritano il massimo della competenza, dell’attenzione e della cura. La Breast Unit è nata proprio da questa consapevolezza. Costruire un percorso multidisciplinare di diagnosi, cura e riabilitazione, validato da standard di qualità europei, che accompagni le pazienti lungo tutta la loro esperienza di malattia e guarigione. Questo premio rappresenta un riconoscimento per tutte le professioniste e i professionisti che condividono questa visione e la realizzano ogni giorno, sul campo". Adele Sgarella, direttrice della Breast unit interaziendale pavese nel giorno in cui si festeggiava la Regione Lombardia, ha ricevuto dal presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana il premio Rosa Camuna. Un riconoscimento che, come si legge nella motivazione "premia oltre vent’anni di impegno clinico, scientifico e organizzativo nella costruzione di un modello di cura multidisciplinare del tumore al seno, diventato punto di riferimento per l’intero sistema sanitario".

La carriera della dottoressa Sgarella si è sviluppata fin dai primi anni 2000 all’interno della fondazione policlinico San Matteo, dove ha contribuito alla nascita e alla crescita della Breast unit, struttura oggi certificata secondo i più elevati standard europei. Dal 2021, Adele Sgarella dirige la Breast unit interaziendale pavese, che riunisce le competenze cliniche e oncologiche del San Matteo e dell’Asst di Pavia, offrendo un servizio integrato e capillare sul territorio. Nel 2024 ha registrato circa 650 ricoveri, di cui 350 per nuova diagnosi di neoplasia, e ha effettuato oltre 5mila prestazioni ambulatoriali. "Il prestigioso riconoscimento assegnato da Regione Lombardia - ha sottolineato il direttore generale del San Matteo Vincenzo Petronella - premia una figura professionale di altissimo profilo, che da anni si distingue per competenza, rigore e profondo senso del dovere. La dottoressa Sgarella, con la sua professionalità e la sua empatia, ha avuto un ruolo determinante nello sviluppo della nostra Breast Unit, rendendola un punto di riferimento a livello regionale e nazionale per la diagnosi e la cura del tumore al seno".

Manuela Marziani