Il “microonde gate“ in ateneo: "Fateci pranzare in università". Gli studenti attendono soluzioni

"Non passeremo un altro semestre a mangiare al freddo". Sono pronti a protestare ancora gli universitari del Coordinamento per il diritto allo studio - Udu che nel 2022 si erano battuti perché l’Università riconoscesse la necessità degli studenti di avere un posto caldo dove mangiare visto che non tutti possono permettersi di andare al bar o in mensa. "A distanza di due anni - sostengono - però ci troviamo ancora a richiedere che le delibere approvate in Senato Accademico vengano rispettate e portate avanti". Il caso era esploso nel novembre di due anni fa, quando una studentessa disabile era stata allontanata dall’aula perché stava mangiando. Quella era stata la goccia che aveva fa fatto traboccare il vaso. Già prima, infatti, l’Udu aveva lanciato la campagna #freddoemangiato. "Chiediamo almeno di lasciare che gli studenti possano mangiare nelle aule – aveva detto la senatrice accademica dell’Udu Claudia Aricò –. Ci sono infatti spazi poco utilizzati, aule studio e aule vuote per pranzo che potrebbero essere adibite a una postazione microonde o, per lo meno, a spazi transitori per il consumo del pasto portato da casa". Da quel momento è stato fatto un monitoraggio degli spazi e sono arrivati dei tavoli per gli spazi all’aperto.

"Abbiamo anche fatto approvare una delibera che prevede la realizzazione di postazioni microonde in diverse aule studio - aggiungono gli universitari dell’Udu - per coprire tutti i poli. La delibera è stata approvata nel dicembre 2022 dal Senato accademico, ma l’effettiva applicazione del progetto sta avendo ritardi. Da mesi chiediamo aggiornamenti sull’arrivo dei microonde. L’Università ci ha fatto sapere che stanno adeguando l’impianto elettrico e che i tempi sono lunghi. Non siamo più disposti ad accettare altri ritardi e siamo pronti a tornare a protestare".