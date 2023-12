Il futuro del PalaElachem: "Sport e grandi eventi"

Sarà il Pool Vigevano Sport, la “società delle società sportive“ cittadine, a gestire il PalaElachem di via Cappuccini per i prossimi cinque anni. Il Pool è l’unico soggetto ad aver aderito al bando indetto dal Comune per l’impianto che lo stesso Pool gestiva in via provvisoria dal 2020 con scadenza a fine anno. Il contratto prevede la formula 3+2 anni. "La priorità andrà alle società sportive – spiega Oscar Campari, che del Pool è il presidente – Un aspetto che avevamo già sottolineato al momento di assumere la gestione provvisoria. Oggi sono 16 quelle che hanno anche la sede in via Cappuccini. Ovviamente lo sport non sarà però l’unica destinazione: pensiamo a grandi eventi come le recenti partite delle Nazionali di pallamano maschile e di basket femminile; il Memorial Bottacin, che ha opposto la Ea7 Milano alla Bertram Tortona; la sfida tennistica benefica di domani tra il vigevanese Filippo Baldi e il suo grande amico Fabio Fognini. La nostra città parlando dal punto di vista sportivo ha enormi potenzialità e a quelle dobbiamo guardare".

Uscendo dal perimetro dello sport in senso stretto il PalaElachem, omologato per 3.888 spettatori seduti, potrà ospitare come già in passato concerti ed eventi di alto livello. La struttura alla periferia della città è stata scelta da numerosi artisti per ospitare la data zero dei loro tour: la vicinanza con Milano e la qualità dell’impianto rendono il palasport ducale particolarmente appetibile. Senza perdere di vista il fatto che la struttura necessità di interventi di manutenzione importanti.

"Ci sono criticità – ammette il presidente del Pool Vigevano Sport – e anche alcuni danni provocati dal maltempo di fine agosto per cui è necessario l’intervento del Comune. Noi siamo pronti a fare la nostra parte, è necessario che la struttura sia in ordine".

I grandi eventi saranno anche lo strumento per ammortizzare le spese per acqua, riscaldamento ed energia elettrica, che sono a carico del gestore anche nell’ottica di non andare a gravare sui bilanci delle società sportive aumentando le tariffe per l’utilizzo del palasport.

Umberto Zanichelli