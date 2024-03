Il fondo privato esce da Maugeri. La Fondazione diventa socio unico

Fondazione Salvatore Maugeri e Trilantic Europe hanno comunicato il perfezionamento del disinvestimento della partecipazione di TCP Hospitals (società controllata da Trilantic Europe) nel capitale sociale di Istituti clinici scientifici Maugeri Spa Società Benefit (Ics Maugeri). Era febbraio 2016 quando veniva annunciato un nuovo socio per la newco in un momento in cui il gruppo era alle prese con un importante piano di risanamento. A distanza di 8 anni è stata comunicata ufficialmente l’exit di Trilantic. Fondazione Salvatore Maugeri è socio unico. La partnership è terminata "con successo", recita una nota. A seguito del disinvestimento, si è svolta l’assemblea dei soci di Ics Maugeri che ha nominato per il prossimo triennio il nuovo Consiglio di amministrazione, confermando alla guida il presidente esecutivo Luca Damiani, Chiara Maugeri vice presidente, Giuseppe Fraizzoli (già amministratore delegato) e i consiglieri Giovanni Fattore, Paolo Mancini, Cristian Banfi e Carlo Cosmelli. Resta confermata la composizione del collegio sindacale. "Siamo molto soddisfatti del percorso realizzato – dichiara Luca Damiani – la partnership con Trilantic Europe, ha permesso l’avvio con successo del rilancio". M.M.