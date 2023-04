Il film diventato culto I fan di Artemio si radunano "Siamo ragazzi di campagna"

di Manuela Marziani

Da Carbonara al Ticino trasformata nell’immaginaria Borgo Tre Case al Parco del Ticino. Lì, nella cascina Bosco Grande di Pavia nel giorno di Pasquetta si ritroveranno i fan di Artemio, il protagonista de “Il ragazzo di campagna” interpretato da Renato Pozzetto. La classica gita fuori porta sarà dedicata proprio al popolare attore e al personaggio che ha fatto conoscere al mondo grazie al film diretto da Castellano e Pipolo uscito nel 1984. Sono ancora pochi i posti disponibili per partecipare alla giornata che inizierà attorno alle 12 con un pranzo contadino nella nuova location con piatti ispirati alle scene più divertenti del film con l’immancabile coniglio, per andare avanti tutto il pomeriggio accompagnati dalla musica dal vivo “dell’orchestrina” con le canzoni più famose dei grandi artisti milanesi come Cochi e Renato, Nanni Svampa, Enzo Jannacci e tanti altri e ricreare la scena del treno lungo la ferrovia con tanto di sedie al seguito e spettacolo.

Durante l’ultimo raduno organizzato prima della pandemia, infatti, i fan non avevano perso l’occasione di prendere una sedia sotto il braccio e mettersi in paziente attesa del passaggio del treno. Ci riproveranno a Pasquetta e non mancherà una merenda a base di vino e porchetta per terminare con la proiezione del film e un omaggio musicale a Detto Mariano, compositore della colonna sonora e di tanti altri successi come “È arrivato mio fratello”, “La casa stregata”, “Cornetti alla crema”, “Il bisbetico domato”. "Alla fine siamo tutti ragazzi di campagna" dicono con un sorriso gli organizzatori. Si tirerà sera con la speranza che Renato Pozzetto possa fare una sorpresa ai suoi fan e intervenire al raduno tra tante persone vestite come lo era Artemio 40 anni fa. Per molti, infatti, “Il Ragazzo di campagna” è un vero e proprio cult. In occasione del raduno saranno premiati il contadino e la contadina più belli, quello venuto da più lontano. Inoltre saranno presentate le magliette e i prodotti di Borgo Tre Case come il vino cartonato "taac", la birra artigianale con la rossa Mariarosa e la bionda Angela, lo zafferano Jimmy, il riso Carnaroli Elpidio che diventeranno ingredienti del menù. E tra un ricordo e un aneddoto, la gita sarà pure l’occasione per fare del bene: una parte del ricavato della vendita dei prodotti sarà devoluto all’ospedale Sacco di Milano. "E vissero tutti contadini e contenti" concludono gli organizzatori.