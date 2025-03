Il disagio giovanile tra teatro, fotografia ed esperienze personali

Con il monologo “Ludo“ inizia alle 17 di oggi un ciclo di tre incontri promosso dalla biblioteca universitaria e patrocinato dal Comune per riflettere, attraverso linguaggi diversi, sul disagio, in particolare tra i giovani. Tra teatro, scrittura, video e fotografie entrano in scena i ragazzi che hanno scelto la definizione di “Scomodi“.

“Ludo“ nasce alla fine del 2022, quando Benedetta Carrara e Grazia Rosato, con un questionario online sulla salute mentale e la depressione, raccolgono le testimonianze di persone tra i 14 e i 30 anni.

Fabrizio Quagliuso il 20 marzo, sempre alle 17, condividerà la propria esperienza come regista e fotografo attraverso i suoi due ultimi lavori: il cortometraggio “Would You Rather“ e il progetto fotografico “Lip Balm Woods“.

Il 27 marzo alle 17 con “Inchiostro su pelle“ Duilio Loi, pedagogista scolastico e forense, criminologo, racconta la storia di tre adolescenti con un passato familiare e personale difficile, che per alcuni reati condividono un percorso di recupero in una comunità educativa in Calabria.