Il controllo di vicinato cerca ulteriori volontari

Il progetto risale ormai a diversi anni fa ed è cresciuto nel tempo, dimostrando il proprio valore. Il controllo di vicinato crea una rete di vigilanza tra i cittadini, che segnalano in diretta alle forze dell’ordine le situazioni sospette. Ora il sindaco Simone Molinari punta a reclutare nuove forze. Un primo incontro illustrativo si è svolto l’altra sera alla sala polivalente. Oggi il gruppo conta su 160 volontari a garantire sicurezza, ma l’obiettivo è crescere. Si tratta di una scelta di partecipazione attiva alla vita della città che, in concreto, richiede un impegno minimo: basta essere ammessi all’apposita chat WhatsApp e, nel caso, segnalare più alla svelta possibile eventuali reati alle forze dell’ordine, cui spetta il compito di intervenire. Inizialmente il territorio era stato diviso in differenti settori, oggi cancellati: la chat è visionata dai vigili di turno e dal comandante della Locale, Carlo Andrea Viola. In questi anni le segnalazioni più frequenti hanno riguardato la presenza di veicoli sospetti.