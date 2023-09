Il colonnello Colongo ritorna nel Pavese

Un ritorno in provincia di Pavia. Il tenente colonnello Sandro Colongo, nuovo comandante del Reparto Operativo al Comando provinciale dei carabinieri di Pavia, fino al 1996 come sottufficiale è stato in servizio al Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia di Voghera. Piemontese di Valle San Nicolao, in provincia di Biella, 57 anni, è arrivato a Pavia dopo otto anni a Novara, dal 2015 al 2017 al comando del Nucleo Investigativo e dal 2017 nel medesimo incarico che ora ricopre al Provinciale nella caserma di piazza San Pietro in Ciel d’Oro lasciata dal predecessore, tenente colonnello Salvatore Malvaso, ora a Bolzano. Ma nella sua carriera il colonnello Colongo non è stato sempre al Nord. Diventato ufficiale nel 1996, aveva lasciato Voghera per stare cinque anni a Palermo, in servizio al Reparto operativo, prima nella Sezione omicidi e poi in quella Antidroga. Dal 2001 al 2007 è poi stato al comando della Compagnia di Bra, in provincia di Cuneo, spostandosi poi dal Piemonte alla vicina Liguria per guidare, dal 2007 al 2015, la Compagnia di Albenga in provincia di Savona.

S.Z.