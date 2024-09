Il Collegio Cardano. Cinquant’anni a servizio di 1.600 universitari

"Io c’ero". Con orgoglio quanti erano presenti 50 anni fa, nel novembre del 1974, all’inaugurazione del Gerolamo Cardano, rivendicano di aver visto con i loro occhi la nascita del sesto collegio, in ordine di istituzione, tra quelli gestiti dall’allora Opera universitaria (oggi Ente per il diritto allo studio universitario), il primo aperto a ragazzi e ragazze tra quelli pubblici. Da allora a oggi il Cardano ha ospitato quasi 1.600 studenti, italiani e stranieri. Molti di loro alle 10 di oggi si incontrano nell’aula magna dell’Università per ricordare e festeggiare l’anniversario. Partendo dagli albori del Cardano, sarà ripercorsa la storia con vari interventi, tra cui quelli di Giulio Guderzo (rettore della Residenza Robecchi-Bricchetti, antenata negli anni ’60 del Cardano) e di Angelo Porcaro (ideatore e propulsore del College remiero di Pavia, ospitato nel collegio). Il College remiero (in collaborazione con la Federazione di canottaggio Fic) e il College della Pagaia (in collaborazione con la Federazione di canoa e kayak, Fick) hanno visto tra i loro allievi numerosi medagliati olimpici e campioni del mondo. Quest’anno saranno ospiti del raduno Gabriel Soares e Carlo Tacchini, che ne sono stati membri, medaglie d’argento alle Olimpiadi.

Nel corso della cerimonia sarà presentato da Marco Brando e Giusi di Lauro, alunni del collegio, il volume "Grazie, Cardano!" che raccoglie foto e ricordi degli ospiti e ricostruisce la storia del complesso che ospita la residenza universitaria. Alla fine della cerimonia, l’associazione ex-alunni conferirà due premi da 1.500 euro per sostenere alunni ospiti che, pur avendo requisiti di merito, non possono ricevere la borsa di studio. I premi, dedicati alla memoria di due dei primi alunni arrivati a metà anni Settanta, Ziad Zawaideh e Pierangelo Pisanelli, saranno conferiti ad Anna Albergoni (giurisprudenza) e Riccardo Mangano (medicina e chirugia). "Mezzo secolo fa il Cardano nacque dalle ceneri della residenza Robecchi-Bricchetti: attiva tra il 1962 e il 1964, era una struttura destinata a studenti provenienti dall’Africa e da altri Padiceha detto il rettore Giuseppe Faita –. Oggi il collegio Cardano è un pezzo, e che pezzo, della Oxford sul Ticino, che conta 17 strutture (11 pubbliche, 4 di merito, 2 private)".

Manuela Marziani