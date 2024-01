Il centrosinistra candida a sindaco. Michele Lissia

Una sala consiliare di Palazzo Mezzabarba gremita ha accolto il candidato sindaco del centrosinistra Michele Lissia (nella foto). "Vedere così tanta gente scalda il cuore", ha detto Roberto Rizzardi, attuale consigliere di Cittadini per Pavia, gruppo che fa parte della coalizione con Alleanza Verdi-Sinistra Italiana, Azione, Italia viva, +Europa, Gruppo Misto-Faldini, Movimento 5 stelle, Pavia a colori e naturalmente il Pd di cui Lissia fa parte. Dirigente d’azienda, 42 anni, Michele Lissia è nato a Tempio Pausania ma da 23 anni vive a Pavia dove si è laureato in Scienze politiche e ha conseguito un dottorato di ricerca in Economia, Diritto e Istituzioni. Consigliere comunale, il candidato sindaco alla fine del 2023 era stato anche riconfermato segretario cittadino. "Quando ha accettato di essere candidato – ha detto il vice segretario cittadino del Pd Mayra Paolillo – ha rinunciato alla segreteria". Un passo indietro è stato fatto anche da altri candidati sui quali rischiava di non convergere l’ok da parte di tutta la coalizione. E ora si guarda avanti, alla Pavia del 2030, anche se tenere insieme un gruppo tanto ampio potrebbe non essere facile. "La divisione non è tra destra e sinistra – ha detto il segretario provinciale di Azione Tommaso Bernini – bensì tra buona e cattiva amministrazione". Urbanistica, servizi sociali, verde, partecipate che a Pavia rappresentano un tema caldo sono i punti centrali della coalizione che saranno anche inseriti nel programma elettorale per ora soltanto abbozzato. Trasparenza e partecipazione sono le due parole chiave secondo il candidato Michele Lissia e Rodolfo Faldini, il più spostato al centro spera di accalappiare i voti dei delusi dall’Amministrazione di centrodestra alla guida della città dal 2019.

M.M.