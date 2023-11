Il capanno dei pescatori danneggiato dal maltempo sarà demolito del tutto

Non verrà ripristinato il capanno dell’associazione Pescatori Dilettanti Cassolese che sorge sulle rive del Naviglio Langosco e che è stato gravemente danneggiato dall’ondata di maltempo di fine agosto. "Sarà completamente demolito – spiega Davide Vai, storico presidente del sodalizio – resterà solo il pavimento dove in estate verranno collocati tavoli e sedie". L’associazione cassolese, 68 soci di cui 28 residenti in paese, è l’unica del genere rimasta in tutta l’area, numero molto diversi da quelli degli anni Novanta quando solo in paese si contavano oltre 140 associati. Del futuro dell’associazione di parlerà nell’assemblea del prossimo 3 dicembre.

U.Z.